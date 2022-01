Schluss. Aus. Vorbei. BioNTech und Valneva sind raus. Ab sofort sind DAS die Favoriten f?r 2022!

Die Impfstoffaktien stehen derzeit massiv unter Druck. Der franz?sische Newcomer Valneva und auch Platzhirsch BioNTech befinden sich mehr oder weniger im freien Fall. Seit den Hochs Anfang November haben sich beide Papiere beinahe halbiert. Der deutlich mildere Verlauf der Omikron-Variante macht Experten zufolge ein baldiges Ende der Pandemie derzeit immer wahrscheinlicher. Impfungen k?nnten damit ?nur? noch f?r Risikopatienten n?tig sein.?

Ende November notierte BioNTech noch bei rund 375 US-Dollar. Heute schl?gt der Kurs bei nur noch 210 US-Dollar auf. Ein Minus von 44 Prozent. ?hnlich erging es Valneva, die seit dem Top im November von ?ber 30 Euro zwischenzeitlich auf unter 16 Euro zur?ckgesetzt hat. Eine Halbierung. In nur sechs Wochen. Die Favoritenrollen f?r die n?chsten Monate d?rften sich damit deutlich verschoben haben.?

