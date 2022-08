Scholz bittet in Norwegen um mehr Gas

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bittet in Norwegen um weitere Energielieferungen.

Es sei "sehr wichtig", dass Norwegen mehr Gas nach Deutschland liefere, sagte Scholz am Montag bei einem Besuch in Oslo auf eine entsprechende Nachfrage. Auf Norwegen können man sich verlassen, so der Kanzler.

Konkrete Angaben zu möglichen Erhöhungen des Gasflusses machte er nicht. Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Store sagte, Norwegen habe seine Lieferungen nach Deutschland bereits um bis zu zehn Prozent erhöht und tue alles dafür, dies aufrechtzuerhalten. "Wir müssen mehr Gas finden, wenn wir mehr liefern sollen", sagte er. Norwegen ist Deutschlands zweitwichtigster Gaslieferant hinter Russland und hatte zuletzt einen Marktanteil von etwa einem Drittel.

