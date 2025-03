Siemens hält an Diversität im Unternehmen fest

Nachdem die US-Regierung auch europäische Unternehmen angewiesen hat, sich an Trumps Diversitäts-Verbot zu halten, hat sich Siemens-Chef Roland Busch deutlich für eine stärkere Vielfalt in Unternehmen ausgesprochen.

"Wir sind eine leistungsorientierte Firma, ganz klar", sagte Busch den Sendern RTL und ntv. "Wir glauben allerdings auch, dass diverse Teams bessere Ergebnisse erzielen." Er widersprach damit indirekt der Annahme, dass Vielfalt und Leistungsfähigkeit im Widerspruch stünden.

"Ein Abbild der verschiedenen Kulturen, der verschiedenen Ansichten in unserer Belegschaft ist superwichtig", so Busch weiter. Er erklärte, dass Siemens an seinem Diversitätsprogramm auch dann festhalten würde, wenn es politischen Gegenwind gäbe. "Wir zielen auf das gleiche Thema ab. Und wir glauben eben, dass eine Mischung aus unterschiedlichen Kulturen, Herkünften, auch Ausbildung, dass das ein gewinnendes System ist." Trotz möglicher wirtschaftspolitischer Veränderungen unter einem US-Präsidenten Donald Trump sieht er Siemens stabil aufgestellt. "Wir sind ein globales Unternehmen. Wir produzieren lokal für lokal." Zölle seien jedoch problematisch. "Zölle treiben Inflation. Und die wiederum hemmt das Wachstum", so Busch. Zugleich kritisierte er erneut die Bürokratie in Deutschland und Europa. "Wir regulieren, bevor wir innovieren. Man muss das überdenken", forderte der Siemens-Chef. Ein konkretes Beispiel sei der europäische Data Act, der in der praktischen Anwendung "so kompliziert und auch widersprüchlich" sei, dass er Innovation behindere. Im Hinblick auf eine mögliche neue Bundesregierung sprach sich Busch für einen flexibleren Koalitionsvertrag aus. "Vielleicht setzt man den Rahmen - 100-Tage-Programm - und setzt schnell um und nimmt dann die nächsten Themen", schlug er vor. Entscheidend sei, dass schnelle Umsetzungen für positive Stimmung sorgten. Auch zum Thema Künstliche Intelligenz äußerte sich Busch optimistisch. "Wir können Künstliche Intelligenz wirklich in die Industrie bringen - sie sozusagen härten für Anwendungen", sagte er. Europa habe in diesem Bereich großes Potenzial - entscheidend sei jedoch die Umsetzung. "Man muss es eben nur machen. Und sehr, sehr schnell nur machen."