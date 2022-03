Siltronic: Jetzt unbedingt raus oder?

Eine echte Krise durchlebten heute Siltronic-Aktion?re. Immerhin steht f?r die Aktie ein Minus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Der Preis f?r einen Anteilsschein bel?uft sich damit nur noch auf 95,70 EUR. Geben die B?ren nun dauerhaft den Ton an oder k?nnen die Bullen in K?rze zur?ckschlagen?

Kursverlauf von Siltronic der letzten drei Monate.

Zwar m?ssen die Anleger heute m?chtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Denn ein wichtiger Widerstand liegt noch immer in Griffweite. So fehlen aktuell nur rund rund acht Prozent bis zum Monatshoch. Dieser Topwert liegt bei 103,10 EUR. Jetzt brennt also die Luft!

Fallen-Angels-J?ger k?nnten den R?cksetzer zum Kauf nutzen. Denn die Aktie befindet sich immer noch im Aufw?rtstrend, da die 200-Tage-Linie derzeit bei 130,80 verl?uft. Wen das Gesch?ftsmodell ohnehin nicht ?berzeugt, der sollte vielleicht seinen Baisse-Einsatz verst?rken.

