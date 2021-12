SMA Solar: Jetzt wird?s d?nn!

F?r SMA Solar-Anleger w?re schwarze Kleidung heute angemessen. Schlie?lich muss die Aktie mit einem Minus von rund zwei Prozent wieder ordentlich Federn lassen. Damit k?nnen Sie die Anteilsscheine jetzt schon f?r 41,82 EUR kaufen. Hier sind nun also erst einmal die B?ren am Zug, ehe die Bulle zur?ckschlagen k?nnen.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die ?bergeordnete Technik. Denn bis zur n?chsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund f?nf Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bei 39,90 EUR liegt dieser Haltegriff. Die Spannung ist daher quasi mit den H?nden greifbar!

In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick auf den 200-Tage-Mittelwert bei derzeit 44,47 EUR. Wir befinden uns in der langfristigen Sicht demnach in Abw?rtstrends. Da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert, sehen sich mittelfristig orientierte Anleger derzeit Abw?rtstrends gegen?ber.

