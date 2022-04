SMA Solar mit beeindruckendem Start!

SMA Solar spielt heute seine ganze St?rke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Schlie?lich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund drei Prozent. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern [ ]

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Schlie?lich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund f?nfzehn Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Der Hochpunkt liegt bei 44,48 EUR. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Anleger, die von SMA Solar nicht ?berzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. F?r Putk?ufer oder Leerverk?ufer bieten sich n?mlich nun verbilligte Preise. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung best?tigt.

