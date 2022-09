SPD: Regierung arbeitet an "coronaartigem Programm" für Unternehmen

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hofft auf schnelle Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Belastung von Unternehmen infolge der gestiegenen Energiepreise.

"Kurzfristig geht es darum, dass wir das Energiekostendämpfungsprogramm der Bundesregierung für kleine und mittelständische Unternehmen öffnen", sagte Kühnert den Sendern RTL und ntv. Das helfe Betrieben mit energieintensiver Produktion, wie etwa den gerade stark beachteten Bäckereien.

"Außerdem arbeitet die Regierung an langfristigen Linien, also einem `coronaartigen Programm`, das jetzt in der Energiekostenkrise auf uns zukommt", so Kühnert. Zum Zeithorizont sagte er, dass die Gespräche dazu im Gange seien. Ein solches Programm müsse sorgfältig vorbereitet werden. In der Zwischenzeit wolle man aber andere Programme zügig "öffnen". "Wir hören die Rufe aus den kleinen und mittelständischen Unternehmen und wir nehmen sie auch ernst", so der SPD-Generalsekretär.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH