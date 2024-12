Spritpreise ziehen vor Weihnachten wieder an

Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland haben wieder etwas zugelegt.

Ein Liter Diesel kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,606 Euro und damit volle zwei Cent mehr als in der Vorwoche, sagte eine Sprecherin des ADAC am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Der Benzinpreis lag demnach bei 1,673 Euro, das waren 1,8 Cent mehr als vor einer Woche. Zuvor waren bei den beiden Spritsorten zwei Wochen in Folge niedrigere oder zumindest gleichbleibende Preise beobachtet worden. Hintergrund des aktuellen Preisanstiegs dürften die in den letzten Tagen ebenfalls gestiegenen Ölpreise sein.

So kostete ein Fass der Nordsee-Sorte Brent am Dienstag etwa 73,31 US-Dollar, das waren 1,7 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Am Mittwochmorgen zog der Ölpreis um weitere 0,3 Prozent an.