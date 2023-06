Stadtwerke warnen vor überhasteter GEG-Verabschiedung

Die Stadtwerke warnen die Ampel-Koalition davor, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) überhastet und nicht ausreichend gut genug vor der Sommerpause zu verabschieden.

"Es ist unerlässlich, dass die Ampel-Parteien die Zeiträume im Gesetz so gestalten, dass sie für die kommunalen Versorger bis 2045 auch wirklich praktisch umsetzbar sind", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Kommunalen Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing, der "Bild" (Dienstagsausgaben). "Damit dies sichergestellt ist, sollte Sorgfalt vor Schnelligkeit gehen."

Liebing verwies darauf, dass die bisher vorgelegten Leitplanken "absolut in die richtige Richtung" gingen. "Unsere wichtigsten Kritikpunkte wurden darin aufgegriffen." Er erwarte "nun eine sorgfältige Umsetzung in genau diesem Sinne in den Gesetzestext", sagte Liebing zu "Bild".

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH