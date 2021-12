Standard Lithium: Achtung Crash!

Eine echte Krise durchlebten heute Standard Lithium-Aktion?re. Schlie?lich wird die Aktie rund neun Prozent herunterpr?gelt. Mittlerweile wechseln die Papiere schon f?r 8,23 USD den Besitzer. Sind jetzt die B?ren am Zug oder geht es bald wieder aufw?rts?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Standard Lithium, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Abverkauf hei?t es jetzt erst einmal aufpassen. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund zweiundzwanzig Prozent entfernt. Diese Marke liegt bei 6,75 USD. Die Luft knistert also f?rmlich!

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von Standard Lithium ?berzeugt sind, k?nnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Da es bei der Aktie heute einen kr?ftigen Rabatt gibt. Die B?ren unter Ihnen k?nnen sich dagegen gen?sslich die H?nde reiben.

Fazit: Bei Standard Lithium geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

