Standard Lithium am Boden zerst?rt!

Wieder einmal leiden m?ssen heute Standard Lithium-Aktion?re. Schlie?lich weist die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent aus. F?r ein Papier m?ssen damit nur noch 9,19 USD hingelegt werden. Die B?ren schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zur?ckzuschlagen?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unver?ndert gut aus. Denn markante Hochpunkte sind unver?ndert in Reichweite. So reicht ein Plus von nur rund rund dreiundzwanzig bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese Bestmarke stellt sich auf 11,34 USD. Die Spannung ist also buchst?blich mit den H?nden greifbar.

Antizykliker haben nun die Chance auf einen Einstieg. Schlie?lich gibt es heute einen ordentlichen Discount. Wer dagegen von fallenden Kursen ausgeht, sieht sich mit dem heutigen Tag best?tigt.

