Standard Lithium: Bringen Sie sich in Sicherheit!

Wieder einmal leiden m?ssen heute Standard Lithium-Aktion?re. Denn der Kurs wird satte rund sechs Prozent heruntergepr?gelt. Die Papiere kosten damit nur noch 7,47 USD. Geht es jetzt noch weiter runter?

Die Perspektive f?r die n?chsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Da Standard Lithium immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterst?tzung rutscht. Schlie?lich verl?uft das 4-Wochen-Tief nur noch rund zwei Prozent unter dem aktuellen Niveau. Diese Marke liegt bei 7,30 USD. Die Konstellation verspricht also h?chst brisant zu werden!

Anleger, die f?r Standard Lithium mittel- und langfristig bullish eingestellt ist, k?nnten den aktuellen R?cksetzer zum Nachkauf nutzen. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. Standard Lithium-Kritiker haben dagegen allen Grund zu feiern.

