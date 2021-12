Standard Lithium: Die B?ren sind los!

Standard Lithium-Aktion?re m?ssen heute kr?ftig bluten. Der Kurs rauscht n?mlich rund sieben Prozent in den Keller. Damit bildet der Titel heute das Schlusslicht . M?ssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die B?ren das Kommando ?bernommen?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Standard Lithium, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Die mittelfristigen Aussichten haben sich durch diese Verluste verschlechtert. Standard Lithium marschiert n?mlich mit gro?en Schritten in Richtung einer ma?geblichen Unterst?tzung. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund sechs Prozent zum 4-Wochen-Tief. Auf 7,87 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Die Spannung ist also kaum zu ?berbieten.

Antizyklisch handelnde Anleger denken m?glicherweise ?ber einen Kauf nach. Wer wei?, wann es die Aktie n?chste Mal mit einem solchen Nachlass zu kaufen gibt. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zus?tzliche Best?tigung.

Fazit: Standard Lithium kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

