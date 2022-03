Standard Lithium ? Die Party beginnt!

Mit einem kr?ftigen Anstieg begeht Standard Lithium den heutigen Handelstag. Schlie?lich liegt die Aktie aktuell mit rund sechs Prozent im Plus. Damit kostet ein Anteilsschein nun 6,70 USD. ?bernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrlichen Sonderanalyse zu Standard Lithium erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Das gro?e Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund 0,3 Prozent. Dieses Top liegt bei 6,72 USD. Wir werden also Zeuge eines echten B?rsenkrimis.

Skeptiker k?nnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putk?ufer oder Leerverk?ufer einen ordentlichen Discount. Standard Lithium-Aktion?re sehen sich dagegen in ihrer Einsch?tzung best?tigt.

Fazit: Diese Standard Lithium-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.