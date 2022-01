Standard Lithium: Die Stimmung kippt!

Wieder einmal leiden m?ssen heute Standard Lithium-Aktion?re. Immerhin muss der Kurs ein Minus von rund vier Prozent schlucken. Ein Anteilsschein ist damit nur 6,90 USD wert. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Pl?tzchen suchen. Standard Lithium rutscht n?mlich mit m?chtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterst?tzung zu. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund drei Prozent. Dieser Wendepunkt liegt bei 6,68 USD. Die Gemengelage ist also hochspannend.

Anleger, die mit Vorliebe auf Schn?ppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Wer wei?, wann es das n?chste Mal solch einen Rabatt gibt. Wer dagegen eher skeptisch ist, hat durch die h?heren Notierungen die Chance auf einen verg?nstigten Baisse-Einstieg.

