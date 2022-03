Standard Lithium ? hier fliegt heute der Deckel weg

Standard Lithium ist heute im Bullenmodus. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund acht Prozent aufwarten. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufb?umen? Trading-Idee f?r spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Standard Lithium ist heute im Bullenmodus. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund acht Prozent aufwarten. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufb?umen?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund drei Prozent. 8,90 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Bei Standard Lithium ist also Endspiel-Atmosph?re angesagt.

Anleger, die von Standard Lithium nicht ?berzeugt sind, k?nnen die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Schlie?lich gibt es Puts heute noch einmal deutlich g?nstiger. F?r alle, die bei Standard Lithium ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich R?ckenwind.

