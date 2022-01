Standard Lithium im Sinkflug!

Bei Standard Lithium-Anteilseignern geht heute das Schreckgespenst um. Das Kurstableau weist n?mlich ein Minus von rund zw?lf Prozent aus. Dadurch verringert sich der Preis f?r einen Anteilsschein jetzt auf 7,64 USD. F?r die B?ren ist das ein gefundenes Fressen oder ?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Die n?chste wichtige Haltezone r?ckt n?mlich immer n?her. Momentan betr?gt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund null Prozent. Bei 7,61 USD wurde dieser Wendepunkt gefunden. Wir warten also gespannt auf die richtungsweise Entscheidung.

Spekulative Anleger ?berlegen m?glicherweise zuzugreifen. Einen solchen Rabatt bekommt man schlie?lich nicht alle Tage. Wem die ganze Sache nicht geheuer ist, kann sich heute auf die Schulter klopfen und vielleicht sein Baisse-Engagement verst?rken.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zu Beginn des Neuen Jahres die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Standard Lithium

W?hrung: USD

Wert: 7,64

Letzter Schlusswert: 8,65

Differenz zum Vortag in Prozent: -11,68

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus zw?lf

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 11,68

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund zw?lf

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 0,39

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund null

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 32,33

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund zweiunddrei?ig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 6,50

Mittelwert der letzten 50 Tage: 9,78

4-Wochen-Tief: 7,61

4-Wochen-Hoch: 10,11