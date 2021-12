Standard Lithium ? Jetzt knallt?s

Bei Standard Lithium-Aktion?ren herrscht heute Hochstimmung. So katapultiert sich der Wert derzeit rund f?nf Prozent nach vorne. Damit stellt sich der Preis nun auf 9,36 USD. Ist dieser Anstieg das Signal f?r Gewinnmitnahmen?

Regelrechte Jubelst?rme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit gro?en Spr?ngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund dreizehn Prozent f?r neue Monatshochs. Bei 10,61 USD liegt dieser ma?gebliche Wendepunkt. Wir erleben hier also einen echten B?rsenkrimi.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Best?tigung. Schlie?lich notiert dieser Mittelwert bei 6,28 USD, womit sich Standard Lithium in Aufw?rtstrends befindet. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen.

