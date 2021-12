Standard Lithium: Jetzt unbedingt raus oder?

Kr?ftig den Hintern versohlt bekommen heute Standard Lithium-Aktion?re. Schlie?lich weist die Kurstafel f?r die Aktie ein Minux von rund drei Prozent auf. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 9,13 USD. M?ssen in den n?chsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Zwar m?ssen die Anleger heute m?chtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Die n?chste charttechnische H?rde ist n?mlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Unter dem Strich gen?gt ein Plus von rund vierundzwanzig f?r den Sprung auf ein neues Monatshoch. Bisher liegt dieser Bestwert bei 11,34 USD. Die Trendentscheidung steht uns jetzt also unmittelbar bevor.

Die f?r viele Anleger ma?gebliche 200-Tage-Linie verl?uft aktuell bei 5,78 USD. Im gro?en Bild bestimmen daher Aufw?rtstrends das Geschehen. Auch die mittelfristigen Trendpfeile zeigen eindeutig nach unten, da die 50-Tage-Linie bei 9,93 USD notiert.

