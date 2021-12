Standard Lithium: Jetzt unbedingt raus oder?

Bei Standard Lithium-Anteilseignern geht heute das Schreckgespenst um. In den B?chern steht f?r den Kurs n?mlich ein Minus von rund drei Prozent. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Standard Lithium, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Die mittelfristigen Aussichten haben sich durch diese Verluste verschlechtert. Der Sicherheitsabstand zur n?chsten Unterst?tzung hat sich nun n?mlich noch einmal verringert. Schlie?lich gen?gt ein weiterer Rutsch von rund acht Prozent, um das aktuelle 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 8,00 USD. Es geht jetzt also um alles!

Turnaround-J?ger bekommen damit nun eine weitere Chance zum Einstieg. Denn die Aktie kann heute mit ordentlich Nachlass ins Depot geordert werden. Standard Lithium-B?ren dagegen sehen sich in ihrer Einsch?tzung dagegen bekr?ftigt.

Fazit: Diese Standard Lithium-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

