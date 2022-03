Standard Lithium: Montag wird ein entscheidender Tag!

Die vergangene Woche endete f?r Standard Lithium mit einem kr?ftigen Anstieg. Denn f?r den Kurs errechnet sich im Vorwochenvergleich ein Plus von 10,93 Prozent. drei der f?nf Sitzungen beendete das Wertpapier im gr?nen Bereich. Am Mittwoch verzeichnete Standard Lithium dabei den h?chsten Tagesgewinn der Woche mit einem Plus von 8,47 Prozent. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Anmerkung der Redaktion: Startet Standard Lithium jetzt richtig durch? Mit dieser Frage besch?ftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Dieser Kursschub l?sst die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie n?mlich bis an eine wichtige H?rde heran. Schlie?lich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund sechs Prozent. Bei 6,68 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Bei Standard Lithium geht es jetzt also besonders hoch her!

Die gro?e Richtung geben derzeit langfristige Abw?rtstrends vor. Denn der 200-Tage-GD verl?uft bei 7,28 USD. Diese Trennlinie definiert rein formal die Grenze zwischen Hausse und Baisse. Auch im k?rzerfristigen Bild zeigen die Trends nach unten, schlie?lich verl?uft die 50-Tage-Linie derzeit bei 6,51 und damit oberhalb des aktuellen Kurses.

Fazit: Standard Lithium macht in dieser Woche also ordentlich Boden gut. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise hier abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.