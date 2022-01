Standard Lithium: Rette sich, wer kann!

Nichts zu holen gibt es heute f?r Standard Lithium-Aktion?re. Immerhin erleidet die Aktie einen Verlust von rund vier Prozent. Durch diesen R?cksetzer betr?gt der Preis nur noch 7,98 USD. War das der Anfang vom Ende?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getr?bt. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund sechs Prozent. Bei 7,52 USD wurde dieser Wendepunkt gefunden. Die n?chsten Tage d?rften also die ein oder andere ?berraschung parat halten.

Antizykliker haben nun die Chance auf einen Einstieg. Wann bekommen Sie die Aktien schon mal mit einem solchen Rabatt. Wer dagegen von den Zukunftsaussichten nicht ?berzeugt ist, sieht seine Einsch?tzung heute best?tigt.

