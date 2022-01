Standard Lithium: Rette sich, wer kann!

Verzweiflung macht sich breit bei Standard Lithium-Aktion?ren. Schlie?lich muss die Aktie ein Minus von rund vier Prozent hinnehmen. Damit kostet der Titel jetzt nur noch 7,96 USD. Geht den Anlegern hier nun die Luft aus?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Bei Standard Lithium steht n?mlich in K?rze der Test einer wichtigen Unterst?tzung auf der Tagesordnung. Mit einem weiteren Kursrutsch von rund sechs Prozent w?rde die Aktie auf neue 4-Wochen-Tiefs fallen. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 7,52 USD. Es geht jetzt also um alles!

Spekulative Anleger ?berlegen m?glicherweise zuzugreifen. Denn die Aktien werden heute mit einem stattlichen Rabatt gehandelt. Wem die ganze Entwicklung dagegen zu schnell ging, sieht sich heute vermutlich best?tigt.

