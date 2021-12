Standard Lithium sprengt heute alle Grenzen!

Standard Lithium zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. Immerhin schie?t der Kurs rund vier Prozent in die H?he. Damit m?ssen f?r eine Wertpapier nun 9,32 USD hingebl?ttert werden. Ist das der Beginn der n?chsten Aufw?rtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den hei?en Stein?

Dieser Tagesgewinn sorgen f?r Freudenspr?nge bei den Bullen. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Mittlerweile gen?gt ein Anstieg von rund vierzehn Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieser ma?gebliche Wendepunkt liegt bei 10,61 USD. Wir d?rfen uns also voller Ungeduld auf die n?chsten Tage freuen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Best?tigung. Wenn es danach geht, verl?uft Standard Lithium n?mlich in Aufw?rtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 6,28 USD befindet. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

