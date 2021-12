Standard Lithium startet heute einen wahren Sturmlauf!

Alle Anteilseigner von Standard Lithium d?rften heute mit Geld z?hlen besch?ftigt sein. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund vier Prozent. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber f?r wie lange?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie hier als Weihnachtsgeschenk kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ?ndert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn eine wichtige Unterst?tzung ist immer noch in Schlagdistanz. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 8,00 USD. Der Kursverlauf von Standard Lithium verspricht also spannend zu werden.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, k?nnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Denn die Renditem?glichkeiten erh?hen sich durch die gestiegenen Kurse betr?chtlich. Anleger, die bei Standard Lithium steigende Kurse sehen, d?rften sich durch den Anstieg best?tigt f?hlen.

Fazit: Wie geht es bei Standard Lithium jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt als nachtr?gliches Weihnachtsgeschenk kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Standard Lithium

W?hrung: USD

Wert: 9,33

Letzter Schlusswert: 8,95

Differenz zum Vortag in Prozent: 4,19

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund vier

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 4,19

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund vier

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 16,56

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund siebzehn

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 21,61

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund zweiundzwanzig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 6,19

Mittelwert der letzten 50 Tage: 10,16

4-Wochen-Tief: 8,00

4-Wochen-Hoch: 11,34