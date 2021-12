Standard Lithium: The sky is the limit!

Bei allen Standard Lithium-Aktion?ren brandet heute kr?ftiger Jubel auf. Schlie?lich weist die Kurstafel f?r die Aktie ein Plus von rund vier Prozent aus. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 10,03 USD. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie hier als Weihnachtsgeschenk kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen f?r Freudenspr?nge bei den Bullen. Dieser Tag l?sst die Aktie n?mlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund zwei Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den B?chern. Dieser obere Wendepunkt verl?uft bei 10,19 USD. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, k?nnten den aktuellen H?henflug zum verg?nstigten Baisse-Einstieg nutzen. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche g?nstiger zu haben. Standard Lithium-Aktion?re sehen sich dagegen in ihrer Einsch?tzung best?tigt.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Standard Lithium

W?hrung: USD

Wert: 10,03

Letzter Schlusswert: 9,66

Differenz zum Vortag in Prozent: 3,83

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund vier

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 3,83

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund vier

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 25,38

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund f?nfundzwanzig

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 1,60

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund zwei

Mittelwert der letzten 200 Tage: 6,28

Mittelwert der letzten 50 Tage: 10,08

4-Wochen-Tief: 8,00

4-Wochen-Hoch: 10,19