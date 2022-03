Standard Lithium vor entscheidender Woche!

Ausschlie?lich gr?ne Vorzeichen sind momentan bei Standard Lithium zu erkennen. Schlie?lich findet sich der Kurs 17,81 Prozent h?her wieder als vor einer Woche. An vier der f?nf Sitzungen ging es f?r die Aktie nach oben. Darunter war der h?chste Tagesgewinn der Woche f?r Standard Lithium am Montag mit einem Plus von 7,95 Prozent. Sehen wir [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Ausschlie?lich gr?ne Vorzeichen sind momentan bei Standard Lithium zu erkennen. Schlie?lich findet sich der Kurs 17,81 Prozent h?her wieder als vor einer Woche. An vier der f?nf Sitzungen ging es f?r die Aktie nach oben. Darunter war der h?chste Tagesgewinn der Woche f?r Standard Lithium am Montag mit einem Plus von 7,95 Prozent. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Download-Tipp f?r spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt f?r explodierende Energiepreise. Wir haben f?r Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am st?rksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie hier kostenlos abrufen.

Alles in Butter ist nach diesem Zwischenspurt f?r die Charttechniker. Dieses Plus schiebt die Aktie n?mlich wieder n?her an einen wichtigen Widerstand heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Top liegt bei 7,66 USD. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

F?r Standard Lithium gelten aus technischer Sicht langfristige Aufw?rtstrends. Schlie?lich verl?uft der 200er-Durchschnitt bei 7,36 USD. An diesem Indikator richten vor allem l?ngerfristig anlegende B?rsianer ihre Positionen aus. Da der Kurs ?ber seiner 50-Tage-Linie liegt, sind auch die Trends im k?rzeren Zeitfenster positiv.

Fazit: Standard Lithium macht in dieser Woche also ordentlich Boden gut. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise hier abrufen k?nnen.

Tipp f?r spekulative Anleger: Erneuerbare Energien sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs so gefragt wie noch nie. Dementsprechend explodieren die Aktien solcher Hersteller regelrecht. Wo jetzt die gr??ten Gewinnchancen liegen, zeigen wir Ihnen v?llig kostenlos in diesem brandaktuellen Spezialreport. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

The post Standard Lithium vor entscheidender Woche! appeared first on Anlegerverlag.