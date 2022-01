Standard Lithium ? Was geht denn hier ab?

Einen echten Fr?hstart legt heute Standard Lithium auf das Parkett. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund f?nf Prozent aufwarten. Die Preise verteuern sich durch diesen R?cksetzer auf 8,31 USD. Doch wie geht es nun weiter?

Die Bullen m?ssen auch nach dieser Rallye unver?ndert aufpassen. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Dieser markante Punkt wurde bei 7,52 USD markiert. Es l?uft also auf harten Kampf zwischen Bullen und B?ren hinaus.

Anleger, die f?r die Zukunft von Standard Lithium eher schwarz sehen, f?r die k?nnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen n?mlich einen kr?ftigen Nachlass. Alle Standard Lithium-Aktion?re finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Best?tigung.

