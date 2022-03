Standard Lithium ? Was ist denn hier los?

Den heutigen Handelstag beginnt Standard Lithium mit einem kr?ftigen Anstieg. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kr?ftiges Plus von rund sieben Prozent aus. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Versuchen die B?ren die Bullen blo? zu blenden oder geht es jetzt l?ngerfristig nach oben?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin gen?gt dem Wert ein weiteres Plus von rund drei Prozent f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. 6,95 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Der Kursverlauf von Standard Lithium verspricht also spannend zu werden.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, m?ssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Schlie?lich notiert dieser Mittelwert bei 7,28 USD, womit sich Standard Lithium in Abw?rtstrends befindet. Doch selbst in Abw?rtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

Fazit: Standard Lithium macht heute also ordentlich Boden gut.