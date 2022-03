Starke B?rsenwoche f?r Tesla. DAS ist jetzt wichtig.

Bei Tesla geben momentan eindeutig die Bullen den Ton an. So betr?gt das Plus im Vergleich zum Vorwochenschluss rund 13,84 Prozent. F?r das Wertpapier ging es vier der f?nf Tage nach oben. Insbesondere das Mittwoch-Plus von 4,78 Prozent bedeutete einen deutlichen Kursschub. Startet jetzt also die n?chste Aufw?rtsbewegung oder wie geht es weiter?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit gro?en Spr?ngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund 0,3 Prozent f?r den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt verl?uft bei 907,85 USD. Die Augen richten sich in den n?chsten Tagen also auf Tesla.

In der langfristigen Perspektive geben daher Aufw?rtstrends die Richtung vor. Denn ein Wert von 851,03 USD errechnet sich f?r die 200er-Durchschnittslinie. Diese Trennlinie definiert rein formal die Grenze zwischen Hausse und Baisse. Mittelfristig zeigen die Trendpfeile ebenfalls nach oben, denn die 50-Tage-Linie notiert derzeit bei 903,87 und damit unter dem aktuellen Kurs.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.

