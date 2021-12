Steinhoff als strong buy!?

Ausschlie?lich gr?ne Vorzeichen sind heute bei Steinhoff zu erkennen. So wird der Kurs aktuell rund sechs Prozent nach vorne geschoben. Damit liegt der Preis nun bei 0,14 EUR. Sind die B?ren nun also geschlagen oder was bringen die n?chsten Tage?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Dieses Plus schiebt die Aktie n?mlich wieder n?her an einen wichtigen Widerstand heran. So gen?gt mittlerweile ein weiterer Abschlag f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 0,16 EUR. Bei Steinhoff d?rfte es also in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Wer die ?bergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Von dieser Warte aus sind n?mlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 0,13 EUR verl?uft. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

