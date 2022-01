Steinhoff: Die Gesch?fte laufen gut. Aktie mit neuen Hochs!

Die s?dafrikanisch-niederl?ndische Holding Steinhoff kann heute schon wieder positive Nachrichten vermelden. So hat die Unternehmenstochter Pepco heute Gesch?ftszahlen f?r das Jahr 2021 pr?sentiert und konnte dabei trotz Pandemie ein beachtliches Wachstum vorweisen. So ist der Umsatz um mehr als zw?lf Prozent auf 1,35 Milliarden Euro angewiesen. Zudem wurden mehr als 150 neue Standorte er?ffnet?

Die B?rse geht mit dieser Entwicklung zwiegespalten um. W?hrend Pepco selber heute etwas an Wert verliert, kann Steinhoff aufgrund dieser tollen Zahlen rund zwei Prozent zulegen. Damit klettert die Aktie auf rund 0,32 Euro. So hoch notierte Steinhoff zuletzt im M?rz 2018! Nachdem zuletzt die Rechtsstreitigkeiten beigelegt wurden, scheint das Unternehmen langsam aber sicher wieder in die Spur zur?ckzufinden.?

Steinhoff arbeitet also weiter an einem Comeback und steht m?glicherweise am Anfang von etwas ganz Gro?em. Doch hat die Aktie wirklich das Potenzial zu alter St?rke zur?ckzufinden? Oder sehen wir hier nur ein kurzes Strohfeuer?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

