Steinhoff H?henflug geht weiter. Wird Steinhoff Aktie des Jahres 2022?

Die s?dafrikanisch-niederl?ndische Holding setzte auch in der Vorweihnachtswoche ihren H?henflug an der B?rse fort. Nachdem in der Vorwoche eine Einigung mit dem hartn?ckigsten Gl?ubiger bekannt geworden war, schoss die Aktie bereits 30% nach oben. Schlie?lich kann damit h?chstwahrscheinlich der seit Jahren schwelende Rechtsstreit endg?ltig beigelegt werden. Die Kosten in H?he von 60 Millionen tun zwar weh, aber die st?ndige Ungewissheit schmerzt noch mehr.?

In den vergangenen Tagen setzte Steinhoff noch einen drauf. Die Aktie kletterte ?ber die Marke von 0,20 Euro und sprang anschlie?end sogar kurzzeitig bis auf 0,25 Euro. Damit hat Steinhoff die Tops aus dem August ?berboten, die gleichzeitig auch den h?chsten Stand seit Anfang 2018 bedeuteten. Steinhoff notiert aktuell also so hoch wie seit fast vier Jahren nicht mehr und k?nnte auch in den kommenden Wochen weiter zulegen.?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

