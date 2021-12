Steinhoff: H?ngepartie ist endlich vorbei. Aktie vor massiver Rallye!

Was war das z?h in den vergangenen Wochen und Monaten. Die s?dafrikanisch-niederl?ndische Holding Steinhoff war auf unz?hligen Gl?ubiger-Versammlungen und hat einen Vergleichsvorschlag unterbreitet. Dieser wurde von den allermeisten der ?ber 90 Gl?ubigern auch akzeptiert. Lediglich die ehemaligen Eigner der Tekki Town-Gruppe bestanden auf einer Zerschlagung des Konzerns und zogen vor Gericht?

Jetzt folgte die Kehrtwende, denn Steinhoff ist es gelungen, die Tekki Town-Eigner von einem Vergleich zu ?berzeugen. Daf?r muss Steinhoff mit etwas mehr als 60 Millionen Euro in Form von einer Einmalzahlung und Pepkor-Aktien tief in die Tasche greifen, doch das Thema Zerschlagung ist damit endg?ltig vom Tisch! An den B?rsen sorgte diese Nachricht f?r ein wahres Feuerwerk. Die Aktie explodierte um fast 30 Prozent und nimmt wieder Kurs auf die Marke von 0,20 Euro.?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.