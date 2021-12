Steinhoff hat es geschafft! 2022 k?nnte das Comeback-Jahr werden!

Endlich. ?Endlich? werden sich vermutlich unz?hlige Steinhoff-Aktion?re denken, nachdem sich die s?dafrikanisch-niederl?ndische Holding in der vergangenen Woche auch mit seinen letzten Gl?ubigern einigen konnte. Nach monatelangen Verhandlungen war es geschafft. Zwar kostet diese Einigung noch einmal rund 60 Millionen Euro, doch eine Liquidation des Unternehmens ist damit nun wohl endg?ltig vom Tisch.?

Im Januar d?rften s?dafrikanische Gerichte die ausgehandelten Vergleiche best?tigen, was dann endg?ltig einen Schlussstrich unter den gigantischen Bilanzskandal von 2017 bedeuten d?rfte. Die B?rse geht hier schon mal in Vorleistung. Seit der Einigung in der vergangenen Woche konnte sich der Kurs mal eben verdoppeln und nun sogar die Jahreshochs aus dem August ?berbieten. Damit gelten also auch aus technischer Sicht neue Kaufsignale.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

