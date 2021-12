Steinhoff: Heute kaufen?

Bei allen Steinhoff-Aktion?ren brandet heute kr?ftiger Jubel auf. Schlie?lich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund sechs Prozent zubuche. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist das die Zeit f?r Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch l?nger am Ruder?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund null Prozent. Bei 0,22 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Steinhoff also ganz genau hinsehen.

Skeptiker k?nnen dieses Aufb?umen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen n?mlich einen kr?ftigen Nachlass. Anleger, die f?r Steinhoff bullish eingestellt sind, erhalten durch den Anstieg eine Best?tigung.

