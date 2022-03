Steinhoff: Jetzt geht?s los!

Steinhoff springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Die Aktie liegt schlie?lich rund vier Prozent im Gewinn. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Steinhoff springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Die Aktie liegt schlie?lich rund vier Prozent im Gewinn. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Steinhoff-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Weil dieses Plus der Aktie zu einem m?chtigen Schritt zur n?chsten technischen H?rde verhilft. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund siebzehn Prozent f?r neue Monatshochs. Dieser Hochpunkt verl?uft bei 0,24 EUR. Anleger sollten Steinhoff also unbedingt im Auge behalten.

Bearish eingestellte Anleger k?nnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Da es heute noch einmal eine g?nstige Kaufgelegenheit f?r Puts gibt. Steinhoff-Aktion?re sehen sich dagegen in ihrer Einsch?tzung best?tigt.

Fazit: Wie es bei Steinhoff weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

Tipp f?r spekulative Anleger: Die Energiekrise aufgrund des Kriegs in der Ukraine l?sst die Aktien von Produzenten Alternativer Energien regelrecht explodieren. Die Titel mit den gr??ten Gewinnchancen haben wir f?r Sie jetzt exklusiv zusammengefasst! Hier geht’s zum Gratis-Download.

Die gro?e Steinhoff-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Steinhoff Steinhoff Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Steinhoff-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Steinhoff: Jetzt geht’s los! appeared first on Anlegerverlag.