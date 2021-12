Steinhoff: Letzte H?rde genommen. 2022 zur?ck in Erfolgsspur?

Bei Steinhoff knallten in der Vorwoche die Sektkorken. Nachdem sich die Holding in den vergangenen Monaten mit nahezu allen Gesch?digten aus dem Bilanzskandal auf einen Vergleich einigen konnte, gelang dies nun auch mit dem letzten gro?en Gl?ubiger. Die ehemaligen Eigner der Modekette Tekki Town einigen sich mit Steinhoff auf einen Vergleich in H?he von rund [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.