Steinhoff mit sauberem H?henflug

Mit einem kr?ftigen Anstieg begeht Steinhoff den heutigen Handelstag. Schlie?lich katapultiert sich die Aktie rund vier Prozent nach vorne. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 0,30 EUR. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Weil dieses Plus der Aktie zu einem m?chtigen Schritt zur n?chsten technischen H?rde verhilft. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund sechs Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 0,31 EUR ausgebildet. Die Augen richten sich in den n?chsten Tagen also auf Steinhoff.

Wer eher in langen Anlagezeitr?umen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Schlie?lich notiert dieser Mittelwert bei 0,14 EUR, womit sich Steinhoff in Aufw?rtstrends befindet. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kr?ftig an Fahrt.

