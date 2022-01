Steinhoff nach der Kursexplosion: Ist die Aktie jetzt auch ein Favorit f?r 2022?

In den ersten Tagen des Neuen Jahres haben sich die Favoritenrollen an der B?rse noch einmal deutlich verschoben. Der ?berflieger BioNTech musste abermals Federn lassen und verzeichnete im Dezember ein Minus von 30 Prozent. Die s?dafrikanisch-niederl?ndische Holding Steinhoff hat dagegen zu alter St?rke zur?ckgefunden. Der Kurs ist nach der Einigung mit den letzten Gl?ubigern kr?ftig explodiert.?

Steinhoff sprang von rund 0,14 Euro zur Monatsmitte zeitweise auf ?ber 0,30 Euro. Zwar waren die Kurse in der letzten Handelswoche 2021 etwas zur?ckgekommen, haben mit Beginn des Neuen Jahres jedoch wieder in die Spur gefunden und notieren derzeit so hoch wie seit M?rz 2018 nicht mehr. Findet Steinhoff damit nun also zu alter St?rke zur?ck oder ist das wieder nur ein Strohfeuer??

