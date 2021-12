Steinhoff, Nel, Lufthansa? Jahresend-Rallye l?uft. So verdienen Sie daran!

Die Aktienm?rkte pr?sentieren sich heute allesamt deutlich fester. Sah es gestern zur Er?ffnung, als die B?rsen regelrecht abgeraucht sind, noch nach einer schwachen Woche aus, finden die B?rsen seitdem zu alter St?rke zur?ck. Der Dax hat beispielsweise seit seinem gestrigen Tagestief schon rund 400 Punkte zugelegt! Eine solche Performance ist angesichts der gruseligen Nachrichtenlage zum Thema Omikron beeindruckend?

Denn es sieht jetzt tats?chlich danach aus, als k?nne der deutsche Aktienindex in K?rze sogar wieder in Richtung 16.000 Punkte schielen. So hat sich bei 15.000 mit den zwei j?ngsten Tiefs ein markantes Doppel-Tief gebildet, das jetzt erst einmal ordentlich R?ckendeckung geben sollte. Angesichts der traditionell starken Performance zwischen Weihnachten und Neujahr sind auch neue Allzeithochs in diesem Jahr durchaus noch m?glich?

