Steinhoff, Nel, Valneva: So wird die letzte B?rsenwoche des Jahres!

Was war das noch einmal f?r eine turbulente B?rsenwoche vor dem Weihnachtsfest? Am Montag zur Er?ffnung sah es danach aus, als gingen die Kurs noch einmal geschlossen auf Talfahrt. Stellvertretend daf?r stand der deutsche Aktienindex, der sich unmittelbar nach der Er?ffnung bei nur noch 15.000 Z?hlern wiederfand? Doch dann folgte eine spektakul?re Tagesumkehr, die sich in den folgenden Tagen fortsetzte.

Denn die Kurse kannten anschlie?end quasi nur noch den Weg nach oben. So kletterte der Dax seit dem Montagstief mal eben knapp f?nf Prozent in dreieinhalb Tagen! Mit diesem Anstieg ist jetzt auf einmal sogar die Marke von 16.000 Z?hlern wieder in Reichweite. Damit k?nnte die Zeit um den Jahreswechsel also ganz besonders erfolgreich werden. Schlie?lich sind damit auch neue Allzeithochs wieder in Reichweite?

Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie heute quasi als Weihnachtsgeschenk ausnahmsweise kostenlos abrufen.

?