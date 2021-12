Steinhoff: Neue Chance f?r Nachz?gler!

Wer zu sp?t kommt, den bestraft das Leben. Gerade an der B?rse. Doch manchmal gibt es eine zweite Chance. Die s?dafrikanisch-niederl?ndische Holding Steinhoff hat sich innerhalb von nur 14 Tagen verdoppelt und ist damit so etwas wie die Aktie der Stunde. Doch in den vergangenen Stunden musste der Kurs abermals Federn lassen und verlor rund [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.