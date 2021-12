Steinhoff nimmt die n?chste H?rde. Aktie explodiert!

Bei der s?dafrikanisch-niederl?ndischen Holding Steinhoff geht es derzeit steil nach oben. Heute hat der Konzern wohl die n?chste H?rde genommen. Denn nachdem man sich Mitte Dezember mit dem letzten verbliebenen Gesch?digten des Bilanzskandals vergleichen konnte, haben heute Ger?chten zufolge die ?brigen Gl?ubiger diesem Vergleich zugestimmt. Der Aktienkurs schie?t daraufhin massiv nach oben.?

Aktuell verzeichnet Steinhoff auf der Handelsplattform Tradegate ein Plus von mehr als 15 Prozent. Die Aktie kostet zur Stunde mehr als 0,28 und klettert damit erneut auf ein neues Jahreshoch. Allein in den vergangenen 14 Tagen konnte sich der Kurs mittlerweile mehr als verdoppeln! Derzeit notiert die Aktie so hoch wie seit dem Bekanntwerden des Bilanzskandals nicht mehr!

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

