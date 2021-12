Steinhoff r?umt die letzte H?rde aus dem Weg. Jetzt knallt es richtig!

Die s?dafrikanisch-niederl?ndische Holding ist in den vergangenen Tagen regelrecht explodiert. Doch das k?nnte sogar erst der Anfang einer gigantischen Rallye sein. Denn mit der j?ngsten Rallye hat die Aktie einen extrem wichtigen Widerstand aus dem Weg ger?umt. So konnte sich Steinhoff zwischenzeitlich auf 0,25 Euro verbessern. Mit diesem Anstieg hat der Kurs den h?chsten Stand des Jahres ?berboten. Mehr noch:

Seit dem sich Steinhoff in der Vorwoche mit seinem letzten Gl?ubiger einigen konnte, begann die Rallye, in der Steinhoff jetzt die Jahreshochs aus dem August ?berboten hat, die gleichzeitig auch den h?chsten Stand seit Anfang 2018 bedeuten! Dieses Mehrjahreshoch k?nnte jetzt den Grundstein f?r eine l?ngerfristige Aufholjagd legen, zumal die Anstiege nicht nur hei?e Luft sind, sondern fundamental begr?ndet. Schlie?lich sind die qu?lenden Rechtsstreitigkeiten so gut wie beigelegt.?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.