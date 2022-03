Steinhoff: Raus, raus, raus!

Trauer ist heute bei Steinhoff-Aktion?ren angesagt. Denn der Kurs notiert rund drei Prozent in der Verlustzone. Dadurch verringert sich der Preis f?r einen Anteilsschein jetzt auf 0,22 EUR. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Steinhoff-Aktie. Einfach hier klicken. Kursverlauf von [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Trauer ist heute bei Steinhoff-Aktion?ren angesagt. Denn der Kurs notiert rund drei Prozent in der Verlustzone. Dadurch verringert sich der Preis f?r einen Anteilsschein jetzt auf 0,22 EUR. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Steinhoff-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unver?ndert gut aus. Es fehlen n?mlich nur geringf?gige Kursgewinne, um neue Kaufsignale zu generieren. Schlie?lich fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch nur rund rund neun Prozent. Bisher bedeuten 0,24 EUR diesen H?chstwert. Daher liegen jetzt neue Trendsignale in der Luft!

Antizyklisch handelnde Anleger denken m?glicherweise ?ber einen Kauf nach. Schlie?lich gibt es heute einen ordentlichen Rabatt. Wem die ganze Entwicklung dagegen zu schnell ging, sieht sich heute vermutlich best?tigt.

Fazit: Steinhoff kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

Die gro?e Steinhoff-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Steinhoff Steinhoff Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Steinhoff-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Steinhoff: Raus, raus, raus! appeared first on Anlegerverlag.