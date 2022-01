Steinhoff st?rzt ab!

Gro?er Katzenjammer heute bei allen Steinhoff-Anteilseignern. So weist die Anzeigetafel f?r die Aktie ein Minus von rund vier Prozent aus. Durch diesen R?cksetzer betr?gt der Preis nur noch 0,30 EUR. Ist das nur ein kurzzeitiger R?cksetzer oder eine Abw?rtstrendwende?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Trotz der aktuellen Verluste sieht es noch ganz gut aus. Denn markante Hochpunkte sind unver?ndert in Reichweite. So gen?gt ein Anstieg von rund neun Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Dieser Bestwert liegt bei 0,33 EUR. Uns erwartet also ein heftiger Kampf zwischen Bullen und B?ren.

F?r Anleger, die schon l?nger mit einem Einstieg lieb?ugeln, k?nnte nun die Zeit gekommen sein. Da es bei der Aktie heute einen kr?ftigen Rabatt gibt. Wer ohnehin eher skeptisch ist, f?r den ist der heutige Tag eine weitere Best?tigung.

