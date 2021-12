Steinhoff: Vorb?rslich schon wieder fester! F?llt heute das Jahreshoch?

Die s?dafrikanisch-niederl?ndische Holding Steinhoff scheint langsam aber sicher zu alter St?rke zur?ckzufinden. Denn auch heute Morgen im vorb?rslichen Handel setzt der Kurs seine feste Tendenz fort. Grund f?r die Begeisterung der Anleger ist der mit dem letzten Gl?ubiger geschlossene Vergleich, den Steinhoff in der vergangenen Woche aushandeln konnte. Damit sollten die Rechtsstreitigkeiten aus dem Bilanzskandal jetzt der Geschichte angeh?ren.?

Zwar fehlt noch die gerichtliche Best?tigung, die f?r den Januar erwartet wird, doch das d?rfte eigentlich nur noch Formsache sein. An der B?rse sprang der Kurs in den vergangenen Tagen rund 50 Prozent nach oben. Heute Morgen notiert Steinhoff sogar erstmals wieder ?ber 0,21 Euro. Damit k?nnte die Aktie noch in dieser Woche die Jahreshochs von 0,23 Euro ins Visier nehmen, die gleichzeitig den h?chsten Stand seit Anfang 2018 bedeuten.?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

