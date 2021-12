Steinhoff vorb?rslich schon wieder im Plus. Hier M?SSEN Sie dabei sein!

Die s?dafrikanisch-niederl?ndische Holding Steinhoff scheint seine Aktion?re f?r die extrem schwierige Zeit in den vergangenen Monaten und Jahren jetzt entsch?digen zu wollen. Denn heute Morgen notiert der Kurs schon wieder deutlich im Plus, nachdem es schon in den letzten Tagen stark nach oben gegangen war. Im vorb?rslichen Handel notiert Steinhoff aktuell rund neun Prozent im Plus bei 0,27 Euro.?

Nachdem sich der Vorstand zuletzt mit dem letzten verbliebenen Gesch?digten aus dem gro?en Bilanzskandal einigen konnte und eine Liquidation des Konzerns damit vom Tisch ist, schie?t die Aktie regelrecht durch die Decke. Notierte der Kurs am 14. Dezember noch bei unter 0,14 Euro hat sich Steinhoff seither schon verdoppelt! Dieser Anstieg katapultierte die Aktie auf ein neues Jahreshoch und sogar auf den h?chsten Stand seit M?rz 2018.?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

