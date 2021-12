Steinhoff ? Was ist denn hier los?

Die Bullen geben heute bei Steinhoff den Ton an. So wird der Kurs aktuell rund vier Prozent nach vorne geschoben. Auf 0,28 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. War das der Beginn eines neuen H?henflugs oder nur ein Strohfeuer?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub gr?nes Licht. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus n?mlich an Fahrt auf dem Weg zur n?chsten charttechnischen H?rde. Schlie?lich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund sechs Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieser obere Wendepunkt verl?uft bei 0,30 EUR. Wir d?rfen uns also voller Ungeduld auf die n?chsten Tage freuen.

Anleger, die bei Steinhoff eher fallende Kurse erwarten, k?nnten jetzt ?ber weitere Leerverk?ufe nachdenken. So gibt es f?r Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Wer von Steinhoff ohnehin ?berzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

